Министр: Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора

Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора.

Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, отвечая на вопросы участников международной конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

"Зангезурский коридор имеет много преимуществ не только для Азербайджана, но и для других стран региона. Все страны региона могут извлечь выгоду от открытия этого коридора, в том числе и Армения, если захочет",- добавил министр.

По его словам, данный коридор обеспечит более быструю транспортировку товаров, и это самый удобный путь для транзита.