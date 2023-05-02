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Министр: Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора

Министр: Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора.
Инфраструктура
2 мая 2023 г. 10:59
Министр: Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора

Зангезурский коридор удачно вписывается в маршрут Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, отвечая на вопросы участников международной конференция на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

"Зангезурский коридор имеет много преимуществ не только для Азербайджана, но и для других стран региона. Все страны региона могут извлечь выгоду от открытия этого коридора, в том числе и Армения, если захочет",- добавил министр.

По его словам, данный коридор обеспечит более быструю транспортировку товаров, и это самый удобный путь для транзита.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin marşrutuna uğurla uyğunlaşır”
Версия на английском языке Minister: Zangazur Corridor fits well into Middle Corridor's route

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