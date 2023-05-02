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Министр: Роль Среднего коридора возрастает

Министр: Роль Среднего коридора возрастает Роль Среднего коридора возрастает.
Инфраструктура
2 мая 2023 г. 10:30
Министр: Роль Среднего коридора возрастает

Роль Среднего коридора возрастает.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил на открытии международной конференции "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, в прошлом году объем транзитных грузоперевозок через Азербайджан увеличился на 75 процентов, и данный показатель стремительно растет.

В этом свете восстановление освобожденных территорий Азербайджана, а также построенные там международные аэропорты, играют важную роль.

Р. Набиев также подчеркнул важность открытия Зангезурского коридора с точки зрения роста транзитного потенциала региона.

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: “Orta Dəhlizin rolu artır”
Версия на английском языке Minister Nabiyev notes growing role of Middle Corridor

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