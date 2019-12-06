Министр: В рамках TRACECA приоритетом является строительство железной дороги из Китая в Узбекистан через Кыргызстан

Евроазиатский транспортный коридор (TRACECA) играет важную роль на международной арене, так как, помимо экономической выгоды, объединяет страны и народы.

Как передает Report, об этом сказал министр транспорта и дорог Кыргызстана Жанат Бейшенов в ходе проходящей в Баку международной конференции, посвященной 20-летию подписания основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия.

"TRACECA был выделен как самостоятельный Евроазиатский коридор и носит мультимодальный характер. Это было своего рода амбициозное соглашение", - сказал министр.

По его словам, в 2018 году по TRACECA через Кыргызстан было перевезено около 1 млн тонн грузов.

"По маршруту TRACECA в Кыргызстане было реконструировано 2 тысячи км дорог. Одной из приоритетных задач является строительство железной дороги из Китая в Узбекистан через территорию Кыргызстана", - сказал Ж.Бейшенов, отметив, что Кыргызстан также проводит политику открытого неба.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.