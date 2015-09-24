​Китай подписал соглашение с США о поставках 300 лайнеров Boeing

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Группа китайских компаний подписала соглашение с американской корпорацией Boeing. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соглашение касается поставок 300 пассажирских лайнеров на общую сумму около 38 млрд. долларов. О контракте объявили во время официального визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.

Согласно договоренности, Boeing поставит в Китай 250 узкофюзеляжных лайнеров и 50 широкофюзеляжных самолетов. Ранее, 23 сентября, китайская лизинговая компания ICBC отдельно подтвердила заключение контракта на поставку 30 самолетов Boeing 737-800 на сумму 2,88 млрд. долларов. Отмечено, что ранее Boeing изучал возможности открытия в Китае завода по производству самолетов модели Boeing-737, однако впоследствии принято решение проводить на заводе финальные работы по сборке и окраске лайнера.

Предположительно, завод в Китае поможет увеличить производственную мощность Boeing. На данный момент корпорация выпускает 42 лайнера Boeing 737 в месяц, который является самой массовой моделью в мире. Корпорация планирует увеличить это число до 60.