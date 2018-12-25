Перевозимые по маршруту Ляпис-Лазули грузы доставлены в Азербайджан

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ Грузы, перевозимые по международному транспортному маршруту Ляпис-Лазули, доставлены на территорию Азербайджана.

Как сообщает Report, грузы прибыли в новый Бакинский порт в поселке Алят Гарадагского района на 9-ти крупнотоннажных грузовиках.

На церемонии встречи большегрузов присутствовали послы Афганистана и Турции в Азербайджане, представители посольств Грузии и Туркменистана.

Следует отметить, что грузы будет транспортироваться из Азербайджана в Грузию, оттуда в Турцию и европейские страны. В основном это продовольственные товары.

Отметим, что Азербайджан является участником международного транспортного коридора Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция "Ляпис – Лазули", который открывает новые возможности для увеличения объемов грузоперевозок по указанному маршруту.