Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA сократились на 7%

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 33 237,9 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 6 420,1 млн. тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 21 297,0 тыс. тонн (64,1%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 8 950,2 тыс. тонн (26,9%) - железнодорожным, 2 990,7 тыс. тонн (9,0%) - морским транспортом.

Объем грузоперевозок по транспортному коридору в годовом исчислении сократился на 6,6%. Основной причиной стало сокращение грузоперевозок железнодорожным (15,1%) и морским (30,5%) транспортом.

Объем грузоперевозок автотранспортом вырос на 2,7%.

Транзитные грузы составили 4855,5 тыс. тонн или 14,6% всего объема грузоперевозок.

За январь-март по TRACECA перевезено 229,5 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 4596,0 млн. пассажиро-километров. Объем пассажироперевозок вырос на 2,2%, пассажирооборота вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.