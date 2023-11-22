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Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна"

Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу "единого окна" Между Азербайджаном и Казахстаном возможно создание транспортно-логистической системы по принципу "единого окна".
Инфраструктура
22 ноября 2023 г. 18:47
Генсек ECATA: Азербайджан и Казахстан могут создать транспортно-логистическую систему по принципу единого окна

Между Азербайджаном и Казахстаном возможно создание транспортно-логистической системы по принципу "единого окна".

Об этом Report заявила генеральный секретарь Европейской и Центральноазиатской транспортно-торговой ассоциации (ECATA) Лейла Батырбекова.

По ее словам, Азербайджан и Казахстан связывают долгосрочные перспективные отношения: "В настоящее время принцип "единого окна" не применяется, однако на его основе были сформированы базовые тарифные ставки, которые используют дочерние компании стран-участниц Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор). Для внедрения системы "единого окна" должно быть создано новое юридическое лицо".

Генеральный секретарь ECATA отметила, что между Азербайджаном и Казахстаном существует сложная операционная модель: "Каспийское море и порты играют важную роль в грузоперевозках между Азербайджаном и Казахстаном".

Батырбекова назвала Азербайджан важным звеном в грузоперевозках между Азией и Европой, подчеркнув, что Бакинский международный морской торговый порт играет ключевую роль в развитии коридора Восток-Запад, и географическое расположение страны поистине уникально.

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Версия на азербайджанском языке ECATA baş katibi: “Qazaxıstan Azərbaycanla nəqliyyat-logistikada "vahid pəncərə"yə keçir”

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