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Эмин Гусейнов: Переселение в Суговушан, Гадрут, Туг и Агдам будет осуществляться поэтапно

Эмин Гусейнов: Переселение в Суговушан, Гадрут, Туг и Агдам будет осуществляться поэтапно Начиная со следующего года поэтапно продолжится процесс переселения в Суговушан (Тертер), Гадрут и Туг (Ходжавенд), а также в город Агдам и села района.
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 17:25
Эмин Гусейнов: Переселение в Суговушан, Гадрут, Туг и Агдам будет осуществляться поэтапно

Начиная со следующего года поэтапно продолжится процесс переселения в Суговушан (Тертер), Гадрут и Туг (Ходжавенд), а также в город Агдам и села района.

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов заявил на состоявшейся в Шамахы научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий".

По его словам, вынужденные переселенцы уже возвращены в два села, которые находятся на освобожденных от оккупации территориях: "В последующие периоды число переселенцев увеличится. В частности, мы ожидаем, что в городе Лачын, в селах Забух и Сус района, а также в городе Физули уже к концу этого года будут созданы условия для переселения".

"Переселение создает необходимость открытия новых рабочих мест на этих территориях, и сегодняшняя конференция в Шамахы имеет большое значение в этом отношении. С этого года в Карабахе и Восточном Зангезуре действуют специальные льготы и режим стимулирования сроком на 10 лет", - добавил Э.Гусейнов.

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: “Suqovuşan, Hadrut, Tuğ və Ağdama köç ardıcıllıqla davam edəcək”

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