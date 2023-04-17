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Эмин Гусейнов: На загрязненных минами территориях Карабаха необходимо создать коридоры

Эмин Гусейнов: На загрязненных минами территориях Карабаха необходимо создать коридоры "Поэтапные работы, предусмотренные в I Госпрограмме по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории, ведутся параллельно".
Инфраструктура
17 апреля 2023 г. 15:01
Эмин Гусейнов: На загрязненных минами территориях Карабаха необходимо создать коридоры

"Поэтапные работы, предусмотренные в I Госпрограмме по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории, ведутся параллельно".

Как сообщает Report, об этом специальный представитель президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (кроме Шушинского района) Эмин Гусейнов заявил на научно-практической конференции "Инвестиционная привлекательность освобожденных от оккупации территорий", состоявшейся в Шемахе.

"Один из этапов - проектирование общих и генеральных планов, второй – разминирование, создание базовой инфраструктуры, полномасштабная реконструкция социальной, общественно-экономической инфраструктуры и, наконец, обеспечение великого возвращения. Как видно, в первую очередь необходимо планирование", - отметил Э.Гусейнов.

По его словам, планирование важно не только в связи со строительством, но и с разминированием: "Затем на загрязненных минами территориях необходимо создать определенные коридоры, чтобы начался процесс восстановления.

После открытия этих коридоров необходимо обеспечить работу таких инфраструктурных объектов, как дорожное хозяйство, системы водоснабжения и т.д. Затем следует построить больницы, административные здания, жилые дома. И, после всего этого, наконец, вернуть граждан в родные края.

Все это претворяется в жизнь не последовательно, а параллельно. Работа по каждому этапу продолжается беспрерывно и находится на разных стадиях".

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Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Qarabağın ciddi şəkildə çirklənmiş ərazilərində müəyyən dəhlizlər açılmalıdır"

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