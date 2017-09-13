Бакинский метрополитен с 18 сентября переходит на зимний график движения поездов

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Бакинский метрополитен" с 18 сентября переходит на обновленный график движения поездов. Об этом сообщили Report в пресс-службе метрополитена.

В соответствии с приказом председателя ЗАО "Бакинский метрополитен" Заура Гусейнова, в связи с приближением осенне-зимнего сезона уплотняется график движения поездов. Согласно новому графику, в часы пик интенсивность движения составит 30 пар поездов в час, количество подвижных составов увеличится, интервал сократится. Интервал между станциями "Ази Асланов" - "28 мая" в обоих направлениях сократится до 2 минут. В то же время в часы пик интервал между станциями "28 мая" - "Дярнягюль" и "28 мая" - "Ичеришехер" составит 4 минуты. Интервал может отличаться на участке "Ази Асланов" – "Улдуз", так как на эту линию выезжают поезда со станции "Бакмил".

Отметим, что на участке "Ази Асланов" - "28 мая" с учетом интенсивности пассажиропотока интервал движения в непиковые часы составляет 2,5 минуты, в вечерние и ночные часы – 3 минуты и больше.

В выходные и праздничные дни график движения поездов отличается.

Новый график будет применяться до лета 2018 года.