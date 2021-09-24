Байрамов: БТК сокращает сроки доставки из Китая в Юго-Восточную Европу на 70%

За последние несколько лет Азербайджан инвестировал миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру.

За последние несколько лет Азербайджан инвестировал миллиарды долларов в транспортную инфраструктуру.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на ежегодном собрании министров иностранных дел развивающихся и не имеющих выхода к морю стран.

"По данным Всемирного экономического форума, благодаря этим шагам Азербайджан в настоящее время занимает 27-е место в мире по качеству дорог, 11-е - по эффективности железнодорожных услуг, 12-е - по эффективности услуг воздушного транспорта. Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК) с пропускной способностью 6,5 млн тонн грузов в год позволяет сократить время перевозок между Китаем и странами Юго-Восточной Европы на 70%. Кроме того, Азербайджан имеет самый большой торговый флот в Каспийском море. Азербайджан приложил много усилий для создания необходимой инфраструктуры для превращения в логистический и транзитный хаб, и этот процесс продолжается и сегодня”, - отметил он.