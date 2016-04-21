​Азербайджан и Иран запустят совместное производство автомобилей

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские и иранские компании планируют сотрудничество в сфере производства легковых автомобилей и запасных частей.

Как передает Report, сегодня в Баку азербайджанская компания ООО Azeurocar и иранская Iran Khodro подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Первоначально будут определены модели автомобилей, производство которых наиболее целесообразно, затем разработан бизнес-план проекта. Проекта будет реализован в Нефтчалинском промышленном квартале. Строительство завода планируется в течение двух лет.