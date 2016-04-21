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    ​Азербайджан и Иран запустят совместное производство автомобилей

    Строительство завода планируется в течение двух лет

    Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанские и иранские компании планируют сотрудничество в сфере производства легковых автомобилей и запасных частей.

    Как передает Report, сегодня в Баку азербайджанская компания ООО Azeurocar и иранская Iran Khodro подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

    Первоначально будут определены модели автомобилей, производство которых наиболее целесообразно, затем разработан бизнес-план проекта. Проекта будет реализован в Нефтчалинском промышленном квартале. Строительство завода планируется в течение двух лет. 

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