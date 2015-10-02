​Азербайджан и Иран обсудят проект железной дороги Север-Юг

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ 9-10 октября в городах Лянкяран и Астара (Азербайджан), Астара (Иран) планируется проведение встреч, связанных с проектом международной железной дороги Север-Юг.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства экономики и промышленности, во время переговоров будут обсуждаться вопросы, касающиеся хода работ в связи с международным транспортным коридором Север-Юг, организации координированной работы с обеих сторон, будущей инфраструктуры, а также состоится осмотр участка коридора Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).

На встречах ожидается участие с азербайджанской стороны министра экономики и промышленности, высокопоставленных лиц министерства иностранных дел, министерства транспорта, Государственного таможенного комитета, Государственной пограничной службы, ЗАО "Азербайджанские железные дороги", с иранской стороны - высокопоставленных лиц соответствующих структур.