Alstom приступила к разработке локомотивов для Азербайджана на сумму 300 млн. евро

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Французская компания Alstom Transport по заказу ЗАО "Азербайджанские железные дороги" приступила к производству 50 локомотивов и элементов к ним.

Об этом Report заявил главный вице-президент компании по России и странам СНГ Мартин Вожур: "Мы работаем с ЗАО "Азербайджанские железные дороги". В данный момент при участии французской компании Coface даются рекомендации относительно завершения работы над контрактом о выделении финансовых средств правительством Франции".

М.Вожур выразил надежду на то, что этот процесс завершится в сентябре.

Представитель компании напомнил, что победителем тендера на поставку локомотивов является именно компания Alstom и предварительный договор был подписан в 2014 году во время визита президента Франции Франсуа Олланда, а окончательный договор подписан в мае 2015 года.

М.Вожур сообщил, что сумма договора о закупке локомотивов составляет примерно 300 млн. евро: "Мы уже приступили к разработке локомотивов и их элементов”.

Отметим, что компания Coface является французской страховой компанией, специализирующейся на внешне-торговой, внешне-экономической деятельности.