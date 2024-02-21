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Агентство: В период армянской оккупации разрушено 9 водохранилищ и 1200 км оросительных каналов

Агентство: В период армянской оккупации разрушено 9 водохранилищ и 1200 км оросительных каналов
Инфраструктура
21 февраля 2024 г. 12:00
Агентство: В период армянской оккупации разрушено 9 водохранилищ и 1200 км оросительных каналов

В период 30-летней оккупации азербайджанских территорий армянами было разрушено 9 водохранилищ и 1200 км оросительных каналов.

Как сообщает Report, об этом советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Чингиз Абдуллаев заявил на конференции "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Карабахском регионе" в Баку.

В период оккупации Армения нанесла серьезный урон водной инфраструктуре Азербайджана, были загрязнены водоемы, водные ресурсы использовались как инструмент политического давления, сказал Абдуллаев.

Он отметил, что в 2023 году в Лачыне в рамках работ по восстановлению водной инфраструктуры освобожденных территорий введены в эксплуатацию новые сети питьевого водоснабжения, завершено строительство насосной станции "Зарыслычай" и центрального водохранилища с целью бесперебойного снабжения питьевой водой города Шуша.

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Версия на английском языке Agency: 9 reservoirs and 1,200 km of irrigation channels destroyed during occupation
Версия на азербайджанском языке Agentlik: İşğal dövründə 9 su anbarı və 1 200 km suvarma kanalı dağıdılıb

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