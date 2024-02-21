Агентство: В период армянской оккупации разрушено 9 водохранилищ и 1200 км оросительных каналов

В период 30-летней оккупации азербайджанских территорий армянами было разрушено 9 водохранилищ и 1200 км оросительных каналов.

Как сообщает Report, об этом советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Чингиз Абдуллаев заявил на конференции "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Карабахском регионе" в Баку.

В период оккупации Армения нанесла серьезный урон водной инфраструктуре Азербайджана, были загрязнены водоемы, водные ресурсы использовались как инструмент политического давления, сказал Абдуллаев.

Он отметил, что в 2023 году в Лачыне в рамках работ по восстановлению водной инфраструктуры освобожденных территорий введены в эксплуатацию новые сети питьевого водоснабжения, завершено строительство насосной станции "Зарыслычай" и центрального водохранилища с целью бесперебойного снабжения питьевой водой города Шуша.