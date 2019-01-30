Замминистра: Учебно-тренировочные сборы за рубежом опасны

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Азербайджанские спортсмены на зарубежных учебно-тренировочных сборах должны скрывать свои ключевые приемы. В целом, в современное время готовиться в других странах опасно".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов.

Он сказал, что некоторые страны целенаправленно приглашают азербайджанские сборные на учебно-тренировочные сборы по традиционным видам спорта: "Потому что там собирают информацию о наших спортсменах, изучают их физическое, психологическое состояние. Могут даже тайно взять тесты или дать допинг".

По словам И.Исмаилова, азербайджанские спортсмены должны внести новшества в боевую тактику: "Нельзя долгое время выступать с одной и той же тактикой. Сейчас все следят друг за другом и применяют контрприемы. С этим связано то, что у нас нет двукратных олимпийских чемпионов".