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World Masters: Еще трое азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу

World Masters: Еще трое азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу Коцоев встретится в 1/16 финала с Рамазаном Дервишем (Египет), Гасымов на том же этапе - с Рафаэлем Бузакарини (Бразилия)
Индивидуальные
13 января 2021 г. 10:03
World Masters: Еще трое азербайджанских дзюдоистов вступают в борьбу

Сегодня еще трое дзюдоистов из Азербайджана примут участие в турнире World Masters в столице Катара, Дохе.

Как сообщает Report, в последний день соревнований медали в борьбе у мужчин попытаются завоевать Зелим Коцоев (100 кг) и Эльмар Гасымов (100 кг), а у женщин - Ирина Киндзерская (78+).

Коцоев встретится в 1/16 финала с Рамазаном Дервишем (Египет), Гасымов на том же этапе - с Рафаэлем Бузакарини (Бразилия).

В 1/8 финала Киндзерская встретится с победительницей пары Сандра Яблонските (Литва) / Жасмин Грабовски (Германия).

Напомним, что во встречах 11 января четверым дзюдоистам из Азербайджана не удалось завоевать медали.

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Версия на азербайджанском языке "World Masters”: Azərbaycanın daha 3 cüdoçusu mübarizəyə başlayır

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