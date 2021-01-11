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World Masters: неудачный старт наших дзюдоистов

World Masters: неудачный старт наших дзюдоистов World Masters завершится 13 января
Индивидуальные
11 января 2021 г. 14:55
World Masters: неудачный старт наших дзюдоистов

Первый день турнира World Masters, стартовавшего в столице Катара, Дохе, оказался неудачным для азербайджанских дзюдоистов.

Как сообщает Report, все 4 спортсмена, участвовавшие в поединках, проиграли.

В весовой категории до 66 кг Ниджат Шихализаде проиграл в 1/16 финала Денису Виеру из Молдовы, а Орхан Сафаров - израильтянину Баруху Шмаилову.

Аиша Гурбанлы и Лейла Алиева (обе в весовой категории 48 кг) в 1/16 финала завершили свою первую встречу победой. Гурбанлы опередила представительницу Турции Гюлькедер Шентюрк, а Алиева - египетскую спортсменку Азизу Чакыр.

Однако дзюдоистки проиграли на следующем этапе и прекратили борьбу. Алиева проиграла испанке Хулии Фигероа, а Гурбанлы - японке Фуна Тонаки.

Сборная Азербайджана представлена 7 спортсменами. World Masters завершится 13 января. В этот день выступят Зелим Коцоев, Эльмар Гасымов и Ирина Киндзерская.

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Версия на азербайджанском языке "World Masters”: Cüdoçularımızdan uğursuz start

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