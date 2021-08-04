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Токио-2020: Выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

Токио-2020: Выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, что стало антирекордом.
Индивидуальные
4 августа 2021 г. 07:52
Токио-2020: Выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, что стало антирекордом.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Среди инфицированных четыре спортсмена. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 322.

Всего за время Олимпиады и подготовительного периода (начиная с 1 июля) было сделано более 500 тыс. тестов на коронавирус.

Предыдущий максимум был выявлен 30 июля - 27 случаев.

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Версия на азербайджанском языке Tokio olimpiadasının idmançılarında koronavirus aşkarlanıb

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