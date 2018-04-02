Тайфур Алиев: Я не принимаю таких решений судей

Тыргу-Жиу. 2 апреля. REPORT.AZ/ "На каждом соревновании мы становимся свидетелями несправедливости судей к боксерам".

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил серебряный призер чемпионата Европы среди спортсменов до 22 лет в румынском городе Тыргу-Жиу член азербайджанской сборной Тайфур Алиев (56 кг).

Проигравший в финале по решению судей румынскому боксеру Роберту Житару Т.Алиев сказал, что симпатия к местным спортсменам на международных соревнованиях естественна: "Принимающей соревнование стране присуждают как минимум 1 золотую медаль. Эту медаль завоевал мой соперник Роберт Житару. Я не принимаю таких решений судей. Но даже наш протест ничего не изменит. Здесь свою роль сыграли и родные стены. Я верю, что мы встретимся с Робертом Житару на других соревнованиях и я возьму реванш".

Азербайджанский боксер сказал, что особо готовился к финальной встрече и заранее знал о слабых местах соперника: "Я знал, что финальная схватка будет сложной. Румынский боксер был опытным и быстрым. Я смотрел его бои. В финале я придерживался другой тактики. В первом раунде планировал провести разведку, во втором – заставить соперника устать, в третьем – одолеть его. По мнению моих учителей, я показал бой, достойный победы".

Т.Алиев высоко оценил участие в чемпионате Европы с точки зрения опыта и добавил, что по возвращении в Баку будет работать над ошибками.

Отметим, что еще одну медаль на чемпионате Европы завоевал Мухаммед Абдуллаев (+91 кг). Он завоевал бронзовую медаль.