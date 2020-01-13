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Состоится турнир, посвященный памяти шехида 20 Января

Состоится турнир, посвященный памяти шехида 20 Января

15 января состоится турнир по вольной борьбе, посвященный памяти шехида 20 Января Мушвига Исаева.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации борьбы Азербайджана, на соревнованиях в Бакинском дворце спорта будут участвовать юные борцы 2003-2004 г.р. 

На проходящем в 23-й раз традиционном турнире свои силы также испытают спортсмены из России, Грузии, Казахстана и Узбекистана. 

В завершение соревнований, которые пройдут среди спортсменов в весовых категориях 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 и 110 кг, победителям вручат медали, дипломы, кубки, а также денежную премию. Церемония открытия состоится в 16:30.

Отметим, что завтра в Бакинском дворце спорта пройдет семинар судей и тренеров. Затем состоится жеребьевка. 

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