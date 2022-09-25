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Шахрияр Мамедъяров посвятил победу на Shusha Chess 2022 памяти шехидов

Шахрияр Мамедъяров посвятил победу на Shusha Chess 2022 памяти шехидов Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, одержавший победу в турнире Shusha Chess 2022, посвятил свое достижение памяти шехидов.
Индивидуальные
25 сентября 2022 г. 13:30
Шахрияр Мамедъяров посвятил победу на Shusha Chess 2022 памяти шехидов

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров, одержавший победу в турнире Shusha Chess 2022, посвятил свое достижение памяти шехидов.

Как сообщает Report, об этом 37-летний гроссмейстер сказал на церемонии закрытия соревнований.

"Для меня высокая честь выиграть первое шахматное соревнование в Шуше. Победа далась мне нелегко. Турнир был организован на самом высоком уровне. Каждый из участников турнира может подтвердить мои слова", - сказал Ш.Мамедъяров.

Он также рассказал, что среди его близких есть шехиды, павшие за освобождение города Шуша.

"Один из них был моим близким другом, а другой - родственником. Они пали смертью храбрых здесь, в Шуше 7 ноября 2020 года. Желаю от Всевышнего упокоению душ всех наших шехидов", - добавил Мамедъяров.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov Şuşa turnirindəki qələbəsini şəhidlərə həsr edib

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