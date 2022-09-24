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Сегодня определятся победители турнира Shusha Chess 2022

Сегодня определятся победители турнира Shusha Chess 2022 Сегодня завершится первый проходящий в Шуше Международный шахматный турнир Shusha Chess 2022.
Индивидуальные
24 сентября 2022 г. 11:08
Сегодня определятся победители турнира Shusha Chess 2022

Сегодня завершится первый проходящий в Шуше Международный шахматный турнир Shusha Chess 2022.

Как сообщает Report, в последний день соревнований шахматисты сыграют девять туров в блиц.

Каждый тур будет состоять из двух игр (с белыми и черными фигурами). Участникам будет начислено одно очко за победу и пол очка за ничью.

После партий по рапиду у мужчин лидирует Шахрияр Мамедъяров, у которого 15 очков. На два очка отстают от лидера индийский шахматист Сантош Гуджрати Видит и иранец Пархам Магсудлу.

В женском турнире лидирует грузинка Нана Дзагнидзе, у которой 15 очков. На 2-м месте турчанка Кюбра Озтюрк Оренли, набравшая 12 очков. По 9 очков у Ханум Баладжаевой, Гевхар Бейдуллаевой и еще одной представительницы Грузии Мери Арабидзе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün "Shusha Chess 2022" turnirin qalibləri müəyyənləşəcək

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