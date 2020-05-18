​Шахрияр Мамедъяров занял четвертое место на онлайн-турнире

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров выступил на онлайн-турнире Steinitz Memorial.

Как передает Report, соревнование с участием десяти шахматистов проходило в формате блица.

Чемпион мира Магнус Карлсен занял первое место с 12 очками. Следующие места заняли российские представители. Так, Даниил Дубов был вторым с 10 очками, а Петр Свидлер стал третьим с 9,5 очками. Наш гроссмейстер Ш.Мамедъяров набрав 9 очков, вместе с американским шахматистом Джеффри Шонгом и вьетнамцем Ле Куанг Льемом разделил 4-6-е места.

Следует отметить, что общий призовой фонд конкурса составил 30 000 долларов США.