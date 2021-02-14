Сегодня Раджабов проведет решающую встречу

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сыграет против француза Максима Ваши-Лаграва за третье место на третьем этапе Турнира чемпионов, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов сыграет против француза Максима Ваши-Лаграва за третье место на третьем этапе Турнира чемпионов, организованном чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, вчера Раджабов получил преимущество над соперником - 2,5:1,5. Это означает, что даже если 4 сегодняшние партии завершатся вничью, Раджабов завершит турнир на 3-ем месте.

В финале же сыграют норвежец Магнус Карлсен и американец Уэсли Со. В первый игровой день стороны не выявили победителя – 2:2.

Отметим, что партии второго игрового дня стартуют в 20:00.