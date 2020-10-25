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Рустам Оруджов: Свою награду отправлю солдатам и офицерам

Рустам Оруджов: Свою награду отправлю солдатам и офицерам Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Я посвящаю эту медаль им
Индивидуальные
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25 октября 2020 г. 07:42
Рустам Оруджов: Свою награду отправлю солдатам и офицерам
Рустам Оруджов

"Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Я посвящаю эту медаль им".

Как передает Report, об этом заявил азербайджанский дзюдоист Рустам Оруджов, завоевавший вчера золотую медаль на турнире «Большого шлема» в столице Венгрии Будапеште.

"Все заработанные тут деньги, дай Бог, отправлю солдатам и офицерам. Карабах принадлежит Азербайджану", - добавил спортсмен.

Отметим, что Рустам Оруджов, одолев соперников из Монголии, Болгарии, России и Швеции, вышел в финал, где победил швейцарца Нильса Стампа и выиграл золотую медаль.

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Версия на азербайджанском языке "Böyük Dəbilqə"nin qızıl medalçısı mükafatını əsgər və zabitlərimizə göndərəcək

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