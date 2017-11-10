Рамиль Гулиев: Если скажут, что "Ататюрк ожил", я добегу из Стамбула в Анкару за час

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Член сборной Турции, атлет азербайджанского происхождения Рамиль Гулиев сделал в социальной сети публикацию в связи с 79-й годовщиной кончины Мустафы Кемаля Ататюрка. Как сообщает Report, 27-летний спринтер посредством Twitter показал свое почтение скончавшемуся 10 ноября основателю Турецкой Республики.

"Если скажут, что "Ататюрк ожил", я добегу из Стамбула в Анкару за час", - написал Р. Гулиев.

Отметим, что Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на дистанции 200 м на чемпионате мира, проведённом в этом году в столице Великобритании Лондоне. После этой победы он написал на своей странице в Twitter - "Я тюрк, сын Ататюрка".