Президент Федерации дзюдо Румынии: В Баку с азербайджанскими коллегами обсудим вопросы сотрудничества - ИНТЕРВЬЮ

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Бухарест. 10 марта. REPORT.AZ/ Интервью восточно-европейскому бюро Report президента Румынской федерации дзюдо Козмин Гушэ.

- На турнире "Большой шлем" по дзюдо, который пройдет в Баку, также примут участие румынские дзюдоисты. Как вы оцениваете шансы спортсменов на медали?

- Мы отправляемся в Бакинский турнир с большим желанием и интересом. Как президент федерации, я и наш вице-президент Хамза Керимов поедем в азербайджанскую столицу, чтобы поддержать членов нашей сборной по дзюдо на этом престижном состязании. Очень сожалею, что наша сборная по дзюдо отправляется в Баку с определенными потерями. Члены нашей команды Даниэль Нитья, Андреа Китсу, Моника Унгурияну из-за полученных травм пропустят турнир.

В настоящее время они проходят процесс реабилитации. Мы высоко оцениваем шансы наших дзюдоисток на медали, которые выступят в весовой категории 48 и 52 кг. Среди юношей чемпион мира и Европы Лариса Флориан успешно выступила на Гран-при в Дюссельдорфе и завоевала бронзовую медаль. Думаю, что из Баку сможем вернуться с одной медалью.

- В январе прошлого года азербайджанские дзюдоистки вместе с румынскими дзюдоистками участвовали в учебно-тренировочном сборе в городе Клуж. Во время вашего визита в Баку обсудите ли вы проведение таких сборов между Федерациями по дзюдо Азербайджана и Румынии, в целом вопросы сотрудничества.

- Конечно, у нас существуют очень хорошие связи с Федерацией дзюдо Азербайджана. Во время пребывания в Баку мы обсудим вопросы сотрудничества между федерациями, организации взаимных визитов спортивных специалистов, проведения совместных учебно-тренировочных сборов для спортсменов обеих стран, а также другие вопросы. Азербайджан имеет очень сильную мужскую команду дзюдоистов. На учебно-тренировочных сборах для румынских дзюдоистов они могут быть очень хорошими соперниками. Например, могу отметить Эльмара Гасымова в весовой категории 100 кг. Среди наших юношей в этом весе у нас есть вице-чемпион, в настоящее время он участвует в состязаниях среди взрослых. Конечно мы его хотим развивать. Он должен работать над собой. В весовой категории 73 кг могу назвать ваших сильных спортсменов - Рустама Оруджева и Хидаята Гейдарова. Гейдаров, который является чемпионом мира среди юношей, на турнире "Большой шлем" в Париже одержал победу над Оруджевым. В весовой категории 81 кг также у вас есть очень сильные спортсмены. Что касается женщин, у нас есть очень сильные дзюдоистки, и мы готовы поделиться опытом с азербайджанскими дзюдоистками. Таким образом, уровень азербайджанской женской сборной тоже может повыситься. Совместные сборы с точки зрения опыта будут эффективными для дзюдоистов обеих стран. Думаю, что для осуществления всего этого между федерациями Азербайджана и Румынии по дзюдо должны быть подписаны протоколы по сотрудничеству. В ходе нашего визита в Баку также обсудим вопросы совместного сотрудничества.

- Генерального директора компании SOCAR Petroelum SA в Румынии Хамзу Керимова на последних выборах в Федерации дзюдо Румынии избрали на должность вице-президента. Как вы думаете, какой вклад может внести избрание Хамзы Керимова вице-президентом в развитие отношений между Азербайджаном и Румынией в разных отраслях?

- 20 февраля прошли выборы, и меня избрали президентом Федерации дзюдо Румынии. На выборах также были избраны вице-президенты. Генеральный директор компании SOCAR Petroelum SA в Румынии Хамза Керимов является одним из пяти вице-президентов, избранных на эту должность.

Считаю, что избрание Хамзы Керимова на эту должность является успехом и преимуществом Азербайджана. Это позволит нам и нашим странам вести совместное и взаимное сотрудничество в политической, экономической, культурной, спортивной и других сферах. Осуществленные им работы по пропаганде Азербайджана в Румынии, достижение в короткий срок руководящей им компании SOCAR Petroleum SA успехов на топливном рынке нашей страны, его знание румынского языка, и после того как он дал интервью местной прессе только на нашем языке - все это способствует тому, что румынское общество быстро осведомляется о вашей стране и у нас создается полное впечатление об Азербайджане.