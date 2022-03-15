О нас
Аудио новости

Президент FIDE выступил против войны в Украине

Президент FIDE выступил против войны в Украине Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выступил против войны в Украине.
Индивидуальные
15 марта 2022 г. 18:44
Президент FIDE выступил против войны в Украине

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выступил против войны в Украине.

Как сообщает Report, об этом Дворкович заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.

"Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", - приводит издание слова Дворковича.

Аркадий Дворкович сказал, что FIDE осуждает любое использование военных методов для решения политических конфликтов. "Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. FIDE сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке FIDE prezidenti Ukraynadakı müharibəyə qarşı çıxıb

Другие новости из категории

Награждены азербайджанские спортсмены - победители Олимпиады в Токио
ФотоНаграждены азербайджанские спортсмены - победители Олимпиады в Токио
15 марта 2022 г. 12:48
Азербайджанский борец: Мы доказали армянам, что сильнее их и в спорте
Азербайджанский борец: Мы доказали армянам, что сильнее их и в спорте
15 марта 2022 г. 10:03
Тренер: Борцы преподнесли азербайджанскому народу подарок в виде замечательный победы
Тренер: Борцы преподнесли азербайджанскому народу подарок в виде замечательный победы
15 марта 2022 г. 09:58
Азербайджанские борцы вольного стиля вернулись на Родину
ФотоАзербайджанские борцы вольного стиля вернулись на Родину
15 марта 2022 г. 07:05
Российские и белорусские дзюдоисты отказались участвовать в международных турнирах
Российские и белорусские дзюдоисты отказались участвовать в международных турнирах
14 марта 2022 г. 19:38
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль за 42 секунды
Чемпионат Европы: Азербайджанский борец завоевал золотую медаль за 42 секунды
13 марта 2022 г. 23:02
Фарид Гаибов поинтересовался деятельностью клубов и кружков в регионах
ФотоФарид Гаибов поинтересовался деятельностью клубов и кружков в регионах
13 марта 2022 г. 17:36
Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец вольного стиля завоевал золото
Чемпионат Европы: Еще один азербайджанский борец вольного стиля завоевал золото
12 марта 2022 г. 22:19
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы, победив в финале армянского атлета
Азербайджанский борец стал чемпионом Европы, победив в финале армянского атлета
12 марта 2022 г. 20:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi