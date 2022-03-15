Президент FIDE выступил против войны в Украине

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выступил против войны в Украине.

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выступил против войны в Украине.

Как сообщает Report, об этом Дворкович заявил в интервью американскому журналу Mother Jones.

"Войны – это худшее, с чем человек может столкнуться в жизни. Любая война. Где угодно. В том числе и эта война. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и чаяния, замораживают или разрушают отношения и связи", - приводит издание слова Дворковича.

Аркадий Дворкович сказал, что FIDE осуждает любое использование военных методов для решения политических конфликтов. "Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время войны. FIDE сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех остальных к шахматам, когда позволят условия".