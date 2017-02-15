Победитель Гран-при Европы в Баку удостоен престижной награды - СПИСОК

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В Монако состоялась ежегодная церемония чествования лучших спортсменов мира Laureus World Sports Awards. Как сообщает Report, главными лауреатами международной премии стали герои Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Спортсменом года в четвертый раз в карьере стал легендарный ямайский спринтер Усэйн Болт, а у женщин аналогичную награду забрала американская гимнастка Симона Байлз, которой на Играх в Рио удалось завоевать четыре золотых медали.

Командой года признали американский бейсбольный клуб "Чикаго Кабс", в ноябре прошлого года впервые за 108 лет ставший победителем МЛБ.

В номинации "Камбэк года" первенствовал 23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс, сумевший в Рио-де-Жанейро завоевать пять наград высшей пробы. Фелпс стал первым пловцом, отмеченным в этой номинации.

В номинации "Дух спорта" статуэтку забрали представители английского футбольного клуба Лестер Клаудио Раньери и Уэс Морган. Лестер в прошлом сезоне сенсационно стал чемпионом Премьер-лиги.

"Прорывом года" признали немецкого гонщика Нико Росберга, впервые ставшего чемпионом Формулы-1, а также одержавшем победу в Гран-при Европы Формулы-1 в Баку. Ранее в этой же номинации побеждали коллеги Росберга Хуан Пабло Монтойя, Льюис Хэмилтон, Дженсон Баттон и Даниэль Риккардо.

Спортсменкой года в экстремальных видах спорта стала Рэйчел Атертон, которой удалось выиграть все этапы Кубка мира по маунтинбайку, а затем в четвертый раз стать чемпионкой мира.

Среди спортсменов с ограниченными возможностями на Laureus World Sports Awards отметили итальянку Беатрис Вио, ставшую в 19-летнем возрасте паралимпийской чемпионской по фехтованию на инвалидной коляске.

В номинации "Вдохновение спорта" отметили олимпийскую команду беженцев, выступавшую на Играх в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом.

Лучшим спортивным моментом признали эпизод, произошедший на Junior Soccer World Challenge. Футболисты Барселоны U-12 после победы над японской командой поддержали своих соперников.