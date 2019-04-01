"ShamkirChess 2019": Победитель дуэли азербайджанских шахматистов не определился

Сегодня в Шамкире проходит второй тур VI Мемориала Вугара Гашимова.

Как сообщает Report, азербайджанские шахматисты Теймур Раджабов и Шахрияр Мамедъяров сыграли друг с другом вничью. Партия завершилась на 41-м ходу. Встреча завершилась со счетом 0,5:0,5. У каждого из сыгравших вничью гроссмейстеров по 1 очку.

На данный момент продолжаются встречи:

Веселин Топалов (Болгария) – Давид Навара (Чехия)

Магнус Карлсен (Норвегия) – Вишванатан Ананд (Индия)

Динг Лирен (Китай) – Александр Грищук (Россия)

Аниш Гири (Голландия) – Сергей Карякин (Россия)

Отметим, что "ShamkirChess" завершится 9 апреля.