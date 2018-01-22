Определился знаменосец Азербайджана на зимних Олимпийских играх

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Определился состав делегации Азербайджана и знаменосец на XXIII зимних Олимпийских играх, которые пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан.

Об этом сообщил Report начальник Управления международных связей Национального олимпийского комитета (НОК) и шеф миссии азербайджанской делегации на предстоящих Играх Анар Багиров.

По его словам, на церемонии открытия стартующей 9 февраля Олимпиады функцию знаменосца будет выполнять единственный представитель страны Патрик Брахнер. Брахнер примет участие в соревнованиях по слалому и гигантскому слалому.

Он отметил, что на предыдущих зимних олимпиадах любой член делегации имел возможность нести знамя. Но на этот раз Международный олимпийский комитет выдвинул требование о том, что нести флаг страны могут только спортсмены. Поэтому миссию будет выполнять сам австрийский легионер.

В состав делегации, в целом, войдут 11 человек, в том числе вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, заместитель генерального секретаря Азер Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов, заведующий отделом спорта министерства Фарид Мансуров, президент Федерации горнолыжного спорта Азербайджана Рауф Халилов.

Брахнер представит Азербайджан на второй олимпиаде подряд. Он также принимал участие в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Тогда занявший 53-е место по гигантскому слалому Брахнер не смог добраться до финишной черты.

Отметим, что Игры "Пхенчхан-2018", в которых примут участие 2500 спортсменов, завершатся 25 февраля.