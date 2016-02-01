Новый рейтинг ФИДЕ стал знаменательным для Аркадия Надича

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Международная шахматная федерация (ФИДЕ) обнародовала новый рейтинг мировых гроссмейстеров.

Как сообщает Report, в первую сотню вошли 4 азербайджанских шахматиста.

Несмотря на то, что очки Шахрияра Мамедъярова не изменились - 2747 очков, он продвинулся в рейтинге на одну позицию и занимает 18-е место. Теймур Раджабов с 2726 очками занимает 28-ю позицию. Аркадий Найдич, набравший 6 очков, продвинулся на одну ступень и с 2702 очками занял 44-е место. Эльтадж Сафарли с 2653 очками поднялся на одну ступень и занял 100-е место.

В рейтинге рапидистов Раджабов занимает 8-е место с 2788 очками, Мамедъяров - 12-е место (2771 очка), Гадир Гусейнов - 40-е место (2718 очков), Найдич - 88-е место (2666 очков), Рауф Мамедов - 99-е место (2655 очков). В блиц-рейтинге Мамедов занимает 10-ю позицию (2810 очков), Раджабов - 12-е место (2800 очков), Мамедъяров - 21-е место (2748 очков), Сафарли - 72-е место (2677 очков).