 Наверх

Мужская сборная Азербайджана по шахматам начала чемпионат Европы с победы

Мужская сборная по шахматам начала чемпионат Европы с победы

В Батуми начался командный чемпионат Европы по шахматам.

Как сообщает Report, в первом туре мужская сборная обыграла Сербию. Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов одержали победу, а Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью. Хотя Аркадий Найдич продолжил встречу, азербайджанская команда уже обеспечила победу.

СЕРБИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН 0,5:2,5

Александр Индич - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5

Никола Седлак - Аркадий Найдич

Милан Заич - Рауф Мамедов 0:1

Велимир Илич - Гадир Гусейнов 0:1

Наша женская команда играет против Латвии.

ЛАТВИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН

Дана Реизнеце-Озола – Гюнай Мамедзаде 

Лаура Рогуле – Ханым Баладжаева 

Илзе Берзина – Ульвия Фаталиева

Элизабет Лимановска – Гюльнар Мамедова.

Отметим, что мужская сборная Азербайджана трижды становилась чемпионом Европы. Проходящий по швейцарской системе турнир будет состоять из 9 туров. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!