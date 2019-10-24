Мужская сборная Азербайджана по шахматам начала чемпионат Европы с победы

В Батуми начался командный чемпионат Европы по шахматам.
Как сообщает Report, в первом туре мужская сборная обыграла Сербию. Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов одержали победу, а Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью. Хотя Аркадий Найдич продолжил встречу, азербайджанская команда уже обеспечила победу.
СЕРБИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН 0,5:2,5
Александр Индич - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5
Никола Седлак - Аркадий Найдич
Милан Заич - Рауф Мамедов 0:1
Велимир Илич - Гадир Гусейнов 0:1
Наша женская команда играет против Латвии.
ЛАТВИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН
Дана Реизнеце-Озола – Гюнай Мамедзаде
Лаура Рогуле – Ханым Баладжаева
Илзе Берзина – Ульвия Фаталиева
Элизабет Лимановска – Гюльнар Мамедова.
Отметим, что мужская сборная Азербайджана трижды становилась чемпионом Европы. Проходящий по швейцарской системе турнир будет состоять из 9 туров.
Təbriz QuliyevАвтор новости