Мужская сборная Азербайджана по шахматам начала чемпионат Европы с победы

Мужская сборная по шахматам начала чемпионат Европы с победы

24 октября, 2019 19:39

https://report.az/storage/news/e77c3da9b2ee8991947c811a04ce14b6/e928d25e-0cc9-4f25-8121-16e58c29560f_292.jpg В Батуми начался командный чемпионат Европы по шахматам. Как сообщает Report, в первом туре мужская сборная обыграла Сербию. Рауф Мамедов и Гадир Гусейнов одержали победу, а Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью. Хотя Аркадий Найдич продолжил встречу, азербайджанская команда уже обеспечила победу. СЕРБИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН 0,5:2,5 Александр Индич - Шахрияр Мамедъяров 0,5:0,5 Никола Седлак - Аркадий Найдич Милан Заич - Рауф Мамедов 0:1 Велимир Илич - Гадир Гусейнов 0:1 Наша женская команда играет против Латвии. ЛАТВИЯ – АЗЕРБАЙДЖАН Дана Реизнеце-Озола – Гюнай Мамедзаде Лаура Рогуле – Ханым Баладжаева Илзе Берзина – Ульвия Фаталиева Элизабет Лимановска – Гюльнар Мамедова. Отметим, что мужская сборная Азербайджана трижды становилась чемпионом Европы. Проходящий по швейцарской системе турнир будет состоять из 9 туров.

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