Парвин Шарифов: Мы стараемся угнаться за скоростью развития спортивного движения в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report c действительным членом Российского философского общества РАН, вице-президентом Федерации спортивного ориентирования, почетным академиком Московской международной академии связи Парвином Шарифовым.

- Почему Ваш выбор пал на Федерацию спортивного ориентирования? С чем это связано?

- С одной стороны, приглашение в Федерацию спортивного ориентирования стало для меня сюрпризом, но с другой стороны – это вовсе не случайность, поскольку организация, в которой я ныне работаю (Особая государственная служба охраны – прим. ред.), тесно сотрудничает с этой федерацией, у нас есть сотрудники, профессионально занимающиеся данным видом спорта, проводятся внутренние чемпионаты. Посредством наших сотрудников я давно был знаком с этим видом спорта. Вероятно, выбор на должность вице-президента Федерации спортивного ориентирования сотрудника Службы был продиктован поддержкой нашей Службой данного вида спорта и самой федерации. Учитывая предложение, поступившее из федерации, на эту должность была выдвинута моя кандидатура. А я, в свою очередь, с удовольствием принял предложение о назначении.

- Расскажите, какие особенности у этого вида спорта?

- Спортивное ориентирование – уникальный вид спорта, требующий определенных умений и навыков. Так, например, необходимо обежать незнакомую территорию и с помощью карты и компаса найти необходимые пункты, а это требует хорошей физической подготовки и высоких интеллектуальных способностей. Данный вид спорта уходит корнями в военную разведку. Для исполнения поставленных задач военные должны быть выносливы и иметь хорошие навыки работы с картой. Поэтому неудивительно, что многие силовые структуры, такие как министерство обороны, Особая государственная служба охраны, Служба госбезопасности, МЧС, Госслужба по мобилизации и призыву на военную службу, а также иные ведомства охотно сотрудничают с нами, участвуют в соревнованиях и проводят совместные учения. Особо хотел бы подчеркнуть, что спортивное ориентирование способствует патриотическому воспитанию молодежи. Как известно, 20% азербайджанских земель оккупированы и силовой вариант восстановления территориальной целостности нашей страны никогда нельзя сбрасывать со счетов. В этом смысле, спортивное ориентирование представляет исключительную значимость в деле как физической, так и психологической подготовки нашей молодежи.

- Смогла ли Федерация спортивного ориентирования занять достойное место в ряду других федераций?

- Спортивное ориентирование считается неолимпийским видом спорта, поэтому в данный вид спорта по сравнению с остальными вовлечено меньше финансовых ресурсов. Международная федерация спортивного ориентирования ведет работу для включения этого вида спорта в перечень олимпийских дисциплин и тесно сотрудничает с нами.

Мы тоже, в свою очередь, трудимся, не покладая рук. Несмотря на ограниченные ресурсы, мы смогли проделать существенную работу. В нашей стране проводится Международный кубок Гейдара Алиева, ставший уже доброй традицией. В этом году он был организован в шестой раз. Для участия в турнире прибыли спортсмены из более, чем 10 стран, вместе с местными спортсменами число участников Кубка в этом году составило порядка 250 человек. Ежегодно проводится республиканский чемпионат. С учетом открытых первенств, проводимых совместно с иными структурами и клубами, в течение года в стране устраивается 6-7 турниров, что, принимая во внимание наши ресурсы и возможности, отнюдь неплохой показатель.

- С какими структурами сотрудничает Ваша федерация?

- У нас сложилось хорошее сотрудничество со многими спортивными федерациями и госструктурами. Помимо вышеназванных силовых структур, мы кооперируем с министерством молодежи и спорта, министерством экологии и природных ресурсов, Центром детско-юношеского развития министерства образования, Управлением приморского бульвара, Государственным историко-архитектурным заповедником "Ичеришехер", Министерство налогов. Мы сотрудничаем и реализуем совместные проекты. За всеми нашими достижениями лежит самоотверженная и кропотливая работа нашего молодого коллектива, команды профессионалов, беззаветно преданных своему делу. Я высоко ценю труд нашего коллектива и испытываю гордость от того, что являюсь его частью. Все это является наглядным свидетельством значимости Федерации спортивного ориентирования в спортивной жизни страны и места, которое занимает она среди других федераций.

- Как много молодежи вовлечено в соревнования по Спортивной ориентированности?

- Большинство участников наших состязаний – представители молодежи и их число растет из года в год, что связано с проводимой нами работой в университетах и среди молодежных организаций. В различные годы участниками наших соревнований становились команды Академии авиации, Университета туризма и менеджмента, Государственной академии физкультуры и спорта, Государственного экономического университета, Бакинского Славянского университета и многих других высших учебных заведений. Мы тесно сотрудничает с молодежными организациями, такими, как Общественное объединение "Ирели", совместно организуем соревнования. В этом году в наши соревнования впервые в обширном составе вовлекся спортивный клуб "TT Fight Club". Все это говорит о проводимой нами работе среди молодежи. Ежегодно в соревнования, организуемые нашей федерацией или совместно с другими структурами, вовлекаются до 1000 участников. Из года в год растет число участников из-за рубежа, что способствует широкому развитию в нашей стране спортивного туризма.

- Спортивное ориентирование как вид спорта находится в тесной взаимосвязи с природой и пропагандирует здоровый образ жизни. Что бы Вы пожелали молодежи?

- Вы верно отметили. О военной подоплеке спортивного ориентирования мы поговорили, а теперь хотелось бы проинформировать о другой ипостаси нашего вида спорта – его связи с природой и пропаганды здорового образа жизни. Как правило, наши состязания проводятся на лоне природы. Порой в соревнования активно вовлекаются не только спортсмены, но и целые семьи, желающие совместить на выходных развлечение и отдых. Спортивное ориентирование – уникальный вид спорта, который любит стар и млад. Занятие спортом на лоне природы с младенчества прививает детям любовь к окружающей среде, в то же время позволяя получше ознакомиться с живописной природой Азербайджана. Мы проводим состязания в различных уголках республики, благо и карты у нас имеются. Я бы рекомендовал нашей молодежи заниматься спортом, любым, который придется по душе. Ведь спорт не только закаляет, но и делает собраннее, воспитывает уважение к окружающим, не позволяя пристраститься к дурным привычкам. Воспитание здоровой молодежи – наша мечта и главная цель нашей деятельности.

- Как, на Ваш взгляд, обстоят дела в нашем спорте?

- Спорт в Азербайджане, зиждущийся на крепких основах, заложенных Общенациональным лидером Гейдаров Алиевым, ныне развивается изо дня в день благодаря заботе и вниманию Президента Ильхама Алиева. Все мы являемся тому свидетелями. В Азербайджане созданы прекрасные условия для подготовки сильных спортсменов, кроме того, наша страна стала ареной проведения состязаний мирового уровня. Это стремительное развитие видно невооруженным глазом. Вдохновляясь достигнутыми успехами, мы в то же время в нашей федерации стремимся угнаться за скоростью развития спортивного движения в Азербайджане и соответствовать взятым темпам. Разумеется, мы стремимся достойно выполнить все поручения и указания главы государства в спортивной области.

- Что Вы думаете о выступлениях азербайджанских спортсменов на II Европейских играх "Минск-2019"?

- II Европейские игры вновь явили силу азербайджанских спортсменов. Отрадно, что наши спортсмены были среди медалистов в различных видах спорта. Разумеется, всё это является результатом проводимой в стране целенаправленной спортивной политики. В Азербайджане ежегодно проводятся крупные спортивные мероприятия, а порой и несколько. Недавно в нашей стране состоялись финал Лиги Европы и Гран-при Азербайджана "Формулы-1". А после состоится летний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль среди молодежи. Все эти достижения вдохновляют наших спортсменов и вызывают чувство гордости среди населения. Верю, что в будущем нашу федерацию и, в целом, спорт в Азербайджане, ждут еще большие свершения.