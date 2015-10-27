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    ​Международная федерация дзюдо объявила, что Ильхам Закиев потерял зрение после того, как был сбит армянским снайпером

    Двукратный паралимпийский чемпион был приглашен в Абу-Даби

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Двукратный паралимпийский чемпион, 5-кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта, обладатель ордена "Шохрат" и медали "Терегги", лауреат учрежденной Фондом Гейдара Алиева международной премии "Гызыл чинар" ("Qızıl çinar") Ильхам Закиев был приглашен Международной федерацией дзюдо (İJF) в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби по случаю презентации паралимпийского дзюдо на мировом первенстве молодежи.

    Как сообщили Report в пресс-службе Федерации дзюдо Азербайджана, И.Закиев и другой представитель Азербайджана, член национальной команды дзюдоистов-паралимпийцев Кянан Абдулханлы показали образцовые выступления.

    В зале, где прошли соревнования, объявили, что И.Закиев потерял зрение после того, как был сбит армянским снайпером.

    Затем прошли тестовые соревнования дзюдоистов-паралимпийцев. 

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