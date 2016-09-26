Легендарный гольфист скончался в США

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Американский гольфист Арнольд Палмер, который считается одним из величайших игроков в истории спорта, скончался в возрасте 87 лет. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, он умер в больнице города Питтсбург в штате Пенсильвания, где проходил обследование сердца.

За свою многолетнюю карьеру Палмер победил в более чем 90 соревнованиях по всему миру, включая семь побед в престижном турнире Мастерс.

Палмер внес серьезный вклад в популяризацию гольфа, издавая книги и продюсируя телешоу об этом виде спорта. У него были тысячи фанатов, которых называли "Армия Арни".

В 1967 году он стал первым гольфистом, заработавшим миллион долларов.