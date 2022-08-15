Три азербайджанских дзюдоиста выступят в финале Исламиады

Азербайджанский дзюдоист Балабек Агаев, выступающий в весовой категории до 60 кг, вышел в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.

Еще два азербайджанских дзюдоиста вышли в финал на V Играх исламской солидарности в турецкой Конье.



Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, Кенуль Алиева (48 кг) в полуфинале одолела Азизу Шакири (Марокко). Ее соперницей в финале станет турчанка Тугдже Бедер.



Другая азербайджанская дзюдоистка Лейла Алиева (48 кг) в полуфинале уступила той же Бедер. В борьбе за бронзу она встретится с Умаймой Бедиуи (Тунис).



Нариман Мирзаев (73 кг) вышел в финал, оказавшись сильнее кыргыза Чингизхана Сагыналиева.



Тельман Велиевй в той же весовой категории в утешительной встрече победил Уда Зурдани (Алжир). Соперником Велиева в борьбе за бронзу Файе Нжие (Гамбия).



Утешительные встречи начнутся сегодня в 17:00.

16:44

Азербайджанский дзюдоист Балабек Агаев, выступающий в весовой категории до 60 кг, вышел в финал на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конье.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, в полуфинале он победил туркменского спортсмена Хагверди Джумаева.

В финале он встретится с Кямраном Нуруллаевым из Узбекистана.

По этой же дисциплине в полуфинал вышли Нариман Мирзоев (до 73 кг), Лейла Алиева и Кёнуль Алиева (до 48 кг).