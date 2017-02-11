Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Международная федерация дзюдо (IJF) и SOCAR провели специальный прием в Центре культуры Азербайджана в Париже (Франция).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт IJF, к мероприятию присоединились представители Лос-Анджелеса (США), Будапешта (Венгрия) и Парижа, претендующих на проведение летних Олимпийских игр 2024 года, гости из разных стран, спонсоры и партнеры, а также журналисты. Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер поблагодарил SOCAR и Федерацию дзюдо Азербайджана за поддержку в организации мероприятия. Он пожелал успехов организаторам и участникам турнира Большого шлема, который стартует сегодня.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев поприветствовал членов семьи дзюдо. Он коснулся заботы, оказываемой президентом Ильхамом Алиевым спорту, отметив быстрое развитие спорта в стране, подчеркнул важность спорта. Кроме того, Ровнаг Абдуллаев отметил, что SOCAR и впредь будет оказывать поддержку дзюдо: "Я желаю удачи участникам Большого шлема в Париже. Пусть победит сильнейший".

Советник по политическим вопросам посольства Азербайджана во Франции Нигяр Гусейнова выступила от имени посла, пожелав участникам спортивного мероприятия незабываемых выходных.

Отметим, что на приеме также принимали участие такие титулованные дзюдоисты, как Джордж Керр, Роберт Ван де Валле, Ясухиро Ямашита, Харуки Уэмура и Жан-Люк Руж. Азербайджан на турнире Большого шлема представят 7 спортсменов в 5 весовых категориях.