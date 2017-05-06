Греческий теннисист пожизненно дисквалифицирован за договорные матчи

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Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Греческий теннисист Константинос Микос был пожизненно дисквалифицирован за нарушение запрета на ставки в букмекерских конторах и организацию договорных матчей.

Как передает Report, об этом сообщает Eurosport.

По данным комиссии по расследованию коррупции в теннисе, спортсмен заплатил соотечественнику Александросу Якуповичу за нужны счет в сетах и матче в 2013 году. После этого Микос сделал ставки с двух аккаунтов в букмекерских конторах.

Стоит отметить, что Якупович также был пожизненно дисквалифицирован.

25-летний Константинос Микос занимал 1536-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).