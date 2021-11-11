Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике

Российского пилота команды «Формулы-1» Haas Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике.

Российского пилота команды «Формулы-1» Haas Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике.

Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что россиянин пошел в клуб после Гран-при Мексики вместе с пилотом команды Williams Джорджем Расселом и тестовым пилотом Red Bull Александром Албоном.

В социальных сетях было опубликовано видео конфликта российского пилота с охраной. Сообщается, что после этого Мазепина вывели из заведения. Причины конфликта не уточняются.

Как передает РБК Спорт, Никиту Мазепина не выгоняли из ночного клуба в Мексике.

«Никто никого не выгонял. В этот день в Haas после Гран-при отмечали уход одного из инженеров, — рассказал представитель спортсмена. — Никита заказал столик для команды по этому случаю. Так получилось, что инженеров вначале отказалась впускать в клуб охрана. Однако через некоторое время Никита, объяснив ситуацию, добился того, чтобы инженеров впустили, и дальше они несколько часов отмечали уход коллеги».