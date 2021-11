"Formula 1"də çıxış edən "Haas" komandasının pilotu Nikita Mazepin Meksikada gecə klubunun təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları qovub.

"Report"un " Mundo Deportivo "ya istinadən məlumatına görə, rusiyalı sürücü klubda Corc Rassell və Aleksandr Albonla birgə olub. Lakin britaniyalı və taylandlı pilotlara sanksiya tətbiq olunmayıb.

Mazepin 5 - 7 noyabrda keçirilmiş Meksika Qran-prisində 18-ci yeri tutub. 22 yaşlı pilot 18 mərhələdən sonra sonuncu yerdə gedir.