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    Формула 1: Болид Renault под управлением Джолиона Палмера загорелся во время свободного заезда - ВИДЕО

    Хотя огонь был потушен с помощью маршалов, британский пилот прекратил выступление

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На Гран При Азербайджана Формулы 1 произошла очередная авария.

    Как сообщает Report, в проходящем сейчас третьем свободном заезде загорелся болид Renault под управлением Джолиона Палмера. Хотя огонь был потушен с помощью маршалов, британский пилот прекратил выступление.

    Отметим, что болид Джолиона Палмера 24 июня во время свободного заезда ударился об ограждение на 8 повороте у Девичьей башни. После того как пилот покинул автомобиль, болид был убран с трека краном.

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