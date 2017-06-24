Формула 1: Болид Renault под управлением Джолиона Палмера загорелся во время свободного заезда - ВИДЕО

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ На Гран При Азербайджана Формулы 1 произошла очередная авария.

Как сообщает Report, в проходящем сейчас третьем свободном заезде загорелся болид Renault под управлением Джолиона Палмера. Хотя огонь был потушен с помощью маршалов, британский пилот прекратил выступление.

Отметим, что болид Джолиона Палмера 24 июня во время свободного заезда ударился об ограждение на 8 повороте у Девичьей башни. После того как пилот покинул автомобиль, болид был убран с трека краном.