Европейский рекордсмен из Азербайджана: Я не о мире сказок говорю - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Интервью Report с азербайджанским атлетом, чемпионом Европы среди юниоров (U-23) Назимом Бабаевым

- Расскажите о состоянии своего здоровья, как Вы получили травму?

- Я получил травму три недели назад в ходе учебно-тренировочных сборов в Киеве. Травму получил на второй день тренировок. Я вывихнул ногу, выполняя прием. Погода там нетеплая, травма моя осложнилась, нога опухла, возник ряд проблем. С тех пор я не могу полностью вовлечься в тренировочный процесс, довольствуясь лишь укреплением ноги. Лечение мое продолжается. Я примкну и к следующим сборам, продолжив тренировки. К счастью, ничего опасного.

- Когда Вы планируете полностью восстановиться?

- После подобных травм восстанавливаются в течение месяца. Для возвращения к предшествовавшим тренировкам я должен был выжидать этот срок, прошло 20 дней, сейчас у меня нет болей. Через неделю я полностью восстановлюсь.

- Как Вы оцениваете свое выступление в 2017 году?

- Прошлый год был успешным для меня, я завоевал три медали за свою команду и федерацию, одна из которых была завоевана в рамках IV Игр исламской солидарности "Баку-2017". Это была моя высшая цель, мне удалось улучшить свой результат. После я принял участие в Чемпионате Европы U-20. Я стал чемпионом Европы с результатом 17,18 метров. Это выступление я считаю успешным, тем самым мне удалось улучшить личный рекорд. Последним моим выступлением было выступление на XXIX Летней универсиаде. На отборочном этапе этого турнира я получил травму, но усилиями врачей проблема была решена и мне удалось завоевать золото. 3 золотые медали в 2017 году – успешный для меня результат.

- Вы – талантливый молодой прыгун тройным прыжком. Как Вы восприняли привлечение в состав сборной Азербайджана Алексиса Копельо?

- Я – азербайджанец, 14 лет занимаюсь легкой атлетикой, завоевал немало успехов для своей страны. В первую очередь, хочу отметить, что приглашение Копельо расстроило меня. Я вопрошал себя: почему вызвали его, в то время как я здесь? Однако это стало дополнительным стимулом для меня. Я задался целью – выступить лучше него на Играх исламской солидарности. Мне надо было доказать, что, несмотря на привлечение в состав легионеров, в Азербайджане я №1. Я хочу реализоваться не только в Азербайджане, но и в Европе. В этом году состоится Чемпионат Европы среди взрослых. Там мы будем выступать вместе с Копельо, противоборствуя атлетам, которые сильнее Алексиса. Я полагаюсь на себя и личного тренера, меня поддерживает федерация. Несмотря на то, что привлечение конкурента стало для меня определенным препятствием, я преодолел его, буду преодолевать и впредь.

- В каких соревнованиях Вы планируете принять участие в этом году?

- В этом году соревнований сравнительно меньше. Основной среди них – Чемпионат Европы, который пройдет в Берлине 7-12 августа. В нем могут принять участие спортсмены всех возрастных категорий. Я нацелен на чемпионство.

- Кто Ваш идеал?

- В моем виде спорта мой идеал – француз Тедди Тамго. Я наблюдал за его выступлениями с детства, хотел походить на него. Он – чемпион Европы, двукратный чемпион мира, ему принадлежит мировой рекорд – прыжок на 17,92 метра. Я потихоньку стремлюсь к этому.

- Хотели бы Вы обновить рекорд?

- Мне принадлежит европейский рекорд (17,04 м) среди юниоров до 20 лет. Основная цель – стать медалистом Летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Для этого у меня достаточно шансов и способностей. Всеми силами я буду готовиться к Олимпиаде. В 2019 году состоятся Чемпионат Европы и Универсиада U-23. Я во второй раз приму участие в этих соревнованиях. Хотелось бы продолжить серию побед. В следующем году пройдет и мировое первенство среди взрослых. Я постараюсь достойно выступить и в мундиале, проявив себя на мировой арене.

- Немного азербайджанских спортсменов добились успеха в атлетике. Вы отметили, что хотите завоевать медаль на олимпиаде в Токио. Реально ли это?

- Конечно. Я не о мире сказок говорю. Я молод, а данный вид спорта не очень популярен в нашей стране. Мои успехи налицо. Почему бы не повторить свой успех на олимпиаде?! Все зависит от меня. Тренеры и федерация оказывают всяческую поддержку, созданы все необходимые условия. Поэтому нужно показать результат. Я намерен пропагандировать этот вид спорта в нашей стране. Мне бы хотелось, чтобы азербайджанцы больше занимались атлетикой, а успех всегда достижим.

- Рамиль Гулиев представлял Азербайджан в свое время. Однако с 2013 года он выступает за Турцию и в прошлом году завоевал титул чемпиона мира. Задумываетесь ли Вы выступать под флагом другой страны?

- У меня нет таких мыслей. Я не знаком с ситуацией, сложившейся вокруг Рамиля в ту пору. Может его чем-то обидели или не создали необходимых условий?! Эти события имели место 7-8 лет назад. Тогда мы были незнакомы. Таков его выбор, я же радуюсь его успехам. Рамиль – выходец из Азербайджана, мне довелось наблюдать с трибуны его выступление на Лондонском олимпийском стадионе, где он завоевал чемпионство. Рамиль – большой молодец, возможно, останься он в Азербайджане, не смог бы достичь тех высот. Так или иначе, став чемпионом мира в 27 лет, Рамиль Гулиев вписал свое имя в историю турецкого спорта.

- Будь Ваша воля, Вы бы поступили как Рамиль Гулиев?

- Нет. Я не смог бы это сделать при всем желании, поскольку по новым правилам Международной Ассоциации легкоатлетических федераций, при смене гражданства в случае несогласия на то национальной федерации, спортсмену грозят 8 лет дисквалификации.

- Вероятно, и у вас бывает свободное время...

- Да, конечно. Мы много тренируемся, проходим тяжелый тренировочный процесс. Сосредоточившись только на спорте, мы подвергнем себя психологической нагрузке. У меня бывает свободное время два раза в неделю. Я провожу его в кругу семьи, друзей, всецело посвятив себя отдыху. В ходе учебно-тренировочных сборов я сосредотачиваюсь на тренировках, свободного времени у меня не бывает. В свободное время мы отдыхаем и расслабляемся.

- Какая самая большая Ваша мечта?

- Она связана со спортом. Пока самая большая моя мечта – завоевать медаль на олимпиаде.