Дзюдоист Рустам Оруджев: Нашими соперниками стали сильнейшие команды

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Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ "Встреча со сборной Алжира была трудной. Однако мы одержали победу. Я поздравляю всех любителей дзюдо".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал капитан завоевавшей на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" золотую медаль сборной Азербайджана по дзюдо Ниджат Шихализаде.

По словам дзюдоиста Рустама Оруджева, соперники были очень сильными: "Нашими соперниками были сильнейшие команды. Несмотря на это мы стали чемпионами. У меня были травмы, поэтому я проиграл. Если бы команда проиграла, я винил бы в этом себя".

"Господин президент наблюдал за нашим выступлением. Это – большая ответственность и поддержка", - сказал в интервью журналистам другой член ставшей чемпионом сборной Азербайджана по дзюдо Мамедали Мехдиев.

Касаясь своих соперников, М.Мехдиев сказал: "Вчера в финале я одержал над ним победу. Однако, сегодня повезло ему. У меня травмирован нос, и, поэтому, как только к нему дотрагиваешься, он кровоточит. Я дважды подходил к врачам. Если бы я подошел в третий раз, меня бы отстранили от игр".