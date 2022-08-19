Чингиз Гусейнзаде: 99 медалей – высокий результат

"Мы показали хороший результат. Разумеется, было невозможно повторить успех, достигнутый в Баку".

"Мы показали хороший результат. Разумеется, было невозможно повторить успех, достигнутый в Баку".

Об этом сотруднику Report , командированному в турецкий город Конью, где прошли V Игры исламской солидарности, сказал вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде.

По его словам, 99 завоеванных на соревнованиях медалей – высокий результат.

"Также следует отметить, что наши лучшие дзюдоисты не были на Играх. Наш спортсмен Назим Бабаев получил травму и не смог завоевать медаль. Считаю результат успешным", - отметил Ч.Гусейнзаде.

Функционер также коснулся вопросов, касающихся организации Исламиады.

"Все было хорошо. Игры состоялись. Детали обсудим в Баку", - добавил он.