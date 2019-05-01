Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию двукратной Олимпийской чемпионки

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию южноафриканской бегуньи Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу нового правила по допуску спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, IAAF опубликовала новые правила в апреле 2018 года и для участия в состязаниях необходимый уровень тестостерона не должен превышать пяти наномоль на литр.

Отметим, что Олимпийская чемпионка 2012 и 2016 годов в беге на 800 метров Семеня в июне 2018 года решила опротестовать данное правило в CAS, после чего IAAF перенесла вступление в силу нового регламента на весну 2019 года. Семеня с рождения имеет повышенный уровень тестостерона.

Семеня может обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии в течение 30 дней.