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Азербайджан может быть представлен на паралимпийских играх в Токио 30 спортсменами

Азербайджан может быть представлен на "Токио-2020" 30 спортсменами

"На предстоящих XVI Летних Паралимпийских играх 2020 года в Токио Азербайджан может быть представлен 30-ю спортсменами в 6 видах спорта". 

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал генсек Национального паралимпийского комитета Азербайджана Кямал Мамедов. 

По его словам, уже завоеваны две лицензии по плаванию и пауэрлифтингу: "Наши спортсмены продолжают борьбу в международных соревнованиях. Рейтинговая таблица будет закрыта в мае будущего года".

К.Мамедов выразил уверенность в успешном выступлении азербайджанских паралимпийцев на "Токио-2020": "Мы очень верим нашим спортсменам и уверены, что в Токио не раз прозвучит гимн Азербайджана". 

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