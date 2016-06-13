Азербайджанский спортсмен обвинил президента İWF

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Азербайджанский тяжелоатлет Валентин Христов прокомментировал решение Международной федерации тяжелой атлетики (İWF) о его дисквалификации на 8 лет.

В интервью Report 22-летний спортсмен обвинил президента İWF Тамаша Аяна.

В.Христов, дважды наказанный за свою карьеру по причине непрохождения допинг-теста, сказал: "Армянин Т.Аян уничтожил нас как спортсменов. Он делал это предумышленно. Очень жаль, что нам никто не помог. Нам придется трудно из-за этого наказания. В Азербайджане все знают, что мой организм совершенно чист. Однако, как видите, нас наказали на 8 лет. Хотя во время недавнего визита в Азербайджан Аян сказал, что поможет спортсменам, у которых возникли проблемы при допинг-тесте, этот армянин не оказал никакой помощи. Напротив, приложил ко всему руку".

Спортсмен болгарского происхождения сказал, что не знает, чем займется в течение 8-ми лет дисквалификации: "Я занимаюсь тяжелой атлетикой 12 лет. Мне очень трудно завершить карьеру в 22 года, так как мог бы еще на протяжении 10-ти лет поднимать азербайджанский флаг. Я приехал в Азербайджан в 2011 году и в 17 лет завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди взрослых.

После этого тогдашний мой тренер Златан Ванев позвонив мне сказал, что хочет подготовить меня на Летние олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Отказавшись от предложения, я остался в Баку и женился на азербайджанке. У нас двое детей".

В.Христов сказал, что если ему откажут в повторном рассмотрении наказания, придется подождать 8 лет: "В 2023 году мне будет 30 лет. Я и тогда выйду на "мостик". Я полностью уверен, что чист. Через 8 лет смогу спокойно выступать, так как до тех пор Аяна уже не будет".

Отметим, что Валентин Христов является двукратным чемпионом Европы и двукратным бронзовым призером чемпионата мира.

На Летних олимпийских играх 2012 года в Лондоне он завоевал для Азербайджана бронзовую медаль в весовой категории 56 кг. Это - первая и единственная медаль в истории страны в тяжелой атлетике.