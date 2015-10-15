 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Азербайджанский борец завоевал еще одну медаль на чемпионате мира

    Во второй день соревнований борец-ветеран Ровшан Исмаилханлы завоевал бронзу

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ На чемпионате мира по борьбе среди ветеранов в Афинах азербайджанский борец завоевал еще одну медаль.

    Как сообщает Report, во второй день соревнований в весовой категории 130 кг дивизиона "D" Ровшан Исмаилханлы завоевал бронзовую медаль. 

    В первой встрече он победил американца, но в полуфинале проиграл борцу из Казахстана. Во встрече за бронзу Р.Исмаилханлы одолел турецкого спортсмена. 

    Отметим, что в первый день соревнований по вольной борьбе азербайджанские борцы Ислам Гулиев (85 кг) и Аббас Мамедов (63 кг) завоевали серебро. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi